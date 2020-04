5 títutlos 'old school' de la Nintendo para revivir y pasar la cuarentena

Quien no jugó alguna vez un clásico de la Nintendo, es porque no tuvo infancia. Como no recordar todas las horas que gastamos jugando esos títulos que nos hacían emocionar y que luego gastabamos en conversaciones con nuestros amigos de escuela.

Bueno, ese recuerdo 'vintage' ahora mismo podría volverse real ya que millones de personas están en casa, pasando la cuarentena y cuidándose del contagio del Coronavirus. Por eso, Bolavip Gamer te deja 5 títulazos de la Nintendo para que te animes a volverlos a jugar, ¡¿te animas?!