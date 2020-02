La prensa española reporta que Lionel Messi se está llenando de razones como para irse del Barcelona, el club de toda su vida y el que le dio todo para hoy sea uno de los mejores de la historia del fútbol.

Sí, ya había pasado antes: el Diez argentino contó el año pasado que pensó realmente en irse de España cuando más acosado por Hacienda estaba. "Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá", relató sobre la causa que empezó en 2013.

Sin embargo, hoy tiene tres hijos y una familia todavía más asentada en España, pero los problemas son otros: las últimas actitudes de la directiva del Barcelona. Éric Abidal, secretario técnico, rebalsó el vaso con sus declaraciones del martes.

Por eso, en Bolavip jugamos a analizar cinco razones por las que Messi debería dejar al Barça. ¿Te gustaría verlo en un equipo que no sea el Culé?