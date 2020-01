Los cinco rumores de la semana en la NBA

2 Curry volvería en marzo

Las bajas en los Warriors fueron una constante durante toda la temporada. Confirmada la salida de KD y la lesión de Tristan Thompson, llegó la fractura en la muñeca izquierda de Curry.

No obstante, el base del momento podría retornar en marzo según los dichos de Steve Kerr en Yahoo! Sports: "Su lesión no es tan seria como la de Klay (Thompson) porque hablamos de una mano y no una rodilla. Lo reevaluaremos en algún punto de febrero y creo que hay una gran probabilidad de que vuelva en marzo".