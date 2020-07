¿Quiénes son los tres posibles nombres con los que podría pelear Navarrete por el Título Mundial Pluma?

El estadounidense es Ruben Villa y es el más joven de los tres posibles rivales ya que tiene apenas 23 años, pero ostenta un récord de invicto de 18 peleas ganadas, 5 por KO.

Su última pelea la hizo este año frente a Alexei Collado a quien venció por puntos y de esa manera defendió con éxito su Título OMB Internacional Pluma.

El estadounidense no es un gran nombre para Navarrete pero no es un riesgo su pegada ya que no tiene una gran pegada.