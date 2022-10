Las emociones del Mundial Femenino Sub 17 continúan para todos los fanáticos y este viernes 14 de octubre, Alemania se encontrará con la resistencia de Chile en un compromiso que corresponde a la segunda fecha del Grupo B de la competencia internacional. La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunos países de Sudamerica; en México se verá por VIX+ y en Estados Unidos, las pantallas FUBOTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App y Fox Sports 2 estarán encargadas de las incidencias del duelo.

El cotejo correspondiente a la zona B del campeonato femenil internacional se desarrollará en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru en la ciudad de Margao.

Las europeas quieren el liderato y saben que enfrentarán a un rival que comparte sus mismos objetivos. Chile, por su lado, quiere mantenerse en el sendero de la victoria y llega a este duelo tras ganarle 3 a 1 a su similar de Nueva Zelanda.

+Alemania vs. Chile: ¿Cuándo se enfrentarán por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este viernes 14 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 10.15 horas SIN TV

Brasil: 11.15 horas por SIN TV

Chile: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 09.15 horas por VIX+

Paraguay: 11.15 horas SIN TV

Perú: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 10.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 07.15 horas PT / 10.15 horas ET por FUBOTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App y Fox Sports 2.