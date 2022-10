Dónde VER Alemania vs. España EN VIVO por el Mundial Femenino Sub 17

Comienza una etapa definitiva en el Mundial Femenino Sub 17 de la India y este miércoles 26 de octubre, los combinados nacionales de Alemania y España se cruzan por un lugar para las finales de este torneo. La transmisión podrá seguirse EN VIVO Y EN DIRECTO a a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunos países de Sudamerica salvo Bolivia y Paraguay; México tendrá VIX+ el canal encargado en dicho país y en Estados Unidos, las pantallas FUBOTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, Fox Sports 2, FOX Sports App, UNIVERSO NOW, Foxsports.com son las señales encargadas de las incidencias de este gran match.

Este partido por un cupo para la definición del campeonato se va a desarrollar en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru en la ciudad de Margao.

Las alemanas quieren mantener las condiciones y acuden a este cotejo luego de dejar en el camino al plantel de Brasil, al que superaron con un 2 a 0 a su favor.

España, por su lado, no se quiere quedar atrás y sabe que chocará ante un rival que no le permitirá jugar con tranquilidad. Las ibéricas le ganaron a Japón 2 a 1 y pretenden clasificar a la siguiente fase del torneo.

+Alemaniavs. España: ¿Cuándo se enfrentarán por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este miércoles 26 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 10.15 horas SIN TV

Brasil: 11.15 horas por SIN TV

Chile: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 09.15 horas por VIX+

Paraguay: 11.15 horas SIN TV

Perú: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 10.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 07.15 horas PT / 10.15 horas ET por FUBOTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, Fox Sports 2, FOX Sports App, UNIVERSO NOW, Foxsports.com