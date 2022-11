Alemania vs. Japón: ¿cuándo, cómo y dónde ver el duelo por el Mundial de Qatar 2022?

Alemania y Japón inician su recorrido en la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando se enfrenten por la fecha uno del Grupo E. Este partido se llevará a cabo el miércoles, 23 de noviembre, en el Estadio Internacional Khalifa. Este cotejo se podrá mirar en Estados Unidos por la señal de FuboTV, por lo que te invitamos a descubrir qué canales transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el juego.

+Obseva el calendario de horarios y partidos del Mundial de Qatar 2022

La Selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo (segunda máxima ganadora detrás de Brasil), llega al Mundial de Qatar 2022 estando fuera del Top 10 del ranking FIFA (ubicada en la 11°). En su último partido antes del debut oficial, se impuso por 1-0 frente a Omán, por un amistoso, gracias al tanto de Niclas Fullkrug.

Sin embargo, pese a su actualidad, parte como una de las candidatas a quedarse con el trofeo más importante. Aunque no se haya podido clasificar al Final Four de la Nations League, en las Eliminatorias no sufrió complicaciones y clasificó con 27 unidades en 10 encuentros, mientras que su escolta cosechó una suma de 18 (Macedonia del Norte).

Del otro lado, el elenco asiático marcha líder en la Copa del Este de Asia 2022 con dos victorias y una igualdad. Al Mundial logró su pasaje siendo escolta de Arabia Saudita, que sacó un punto más.

+¿Cuándo juegan Alemania vs. Japón por el Mundial de Qatar 2022?

Alemania y Japón juegan, por la primera fecha del Grupo E, este miércoles, 23 de noviembre, en el Estadio Internacional Khalifa.

País Horario Argentina 10.00 Brasil 10.00 Chile 10.00 Uruguay 10.00 Paraguay 10.00 Bolivia 09.00 Venezuela 09.00 Colombia 08.00 Ecuador 08.00 Panamá 08.00 Perú 08.00 México 07.00 España 14.00 Estados Unidos 05:00 PT y 08:00 ET

+¿Cómo ver Alemania vs. Japón por el Mundial de Qatar 2022?

A continuación, observaremos la lista de canales para ver el encuentro en Sudamérica, México, España y Estados Unidos.

TV o Streaming País o región TyC Sports, DirecTV 4K, Flow, DSports Argentina Rede Globo, SporTV, GloboEsporte.com y FIFA+ Brasil Tigo Sports Bolivia y Paraguay DSports, DirecTV4K y Teleamazonas Ecuador DSports y Televen Venezuela DSports, Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV 4K, Antel TV y Flow Uruguay DSports y DGo Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay) SKY Sports México FuboTV, FOXsports.com, Peacock y Telemundo Estados Unidos Gol Mundial España

