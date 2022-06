Llegó el momento para una nueva jornada de grandes combates en el octágono más importante del mundo, en este caso con Alexander Volkov peleando frente a Jairzinho Rozenstruik en duelo estelar del UFC Vegas 56. El mencionado, junto al resto de las luchas, tendrán lugar este sábado 4 de junio desde el UFC Apex de Las Vegas, sabiendo que se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO mediante ESPN y Star+ hacia Latinoamérica (excepto Argentina, Chile y México).

Iniciamos con Volkov, hombre de 33 años que nació en Moscú y que llega al combate con una marca de 34 victorias con 10 derrotas en 44 contiendas efectuadas en total. Cabe resaltar que la más reciente de sus peleas aconteció el 19 de marzo del presente año, con una caída por Sumisión (bloqueo de brazo recto) ante el británico Tom Aspinall.

Pasamos a la realidad de Rozenstruik, quien es oriundo de Paramaribo, Surinam, y que a sus 34 años presenta un registro de 12 triunfos con tres peleas perdidas en las 15 llevadas a cabo. El más cercano de los combate que efectuó fue el 25 de septiembre de 2021, también con una derrota pero en este caso ante Curtis Blaydes por decisión unánime de los jueces.

+UFC Vegas 56: Los mejores golpes de los protagonistas

Cartelera completa del UFC Vegas 56

Cartelera estelar

Peso pesado: Alexander Volkov vs Jairzinho Rozenstruik

Peso pluma: Dan Ige vs Movsar Evloev

Peso pluma: Michael Triziano vs Lucas Almeida

Peso mosca femenino: Karine Silva vs Poliana Botelho

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs Askar Mozharov

Peso mosca: Ode Osbourne vs Zarrukh Adashev

Cartelera preliminar

Peso paja femenino: Felice Herrig vs Karolina Kowalkiewicz

Peso ligero: Joe Solecki vs. Alex Da Silva

Peso pluma: Dan Argueta vs. Damon Jackson

Peso mosca: Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adahsev

Peso ligero: Niklas Stolze vs. Benoit Saint Denis

Peso gallo: Johnny Muñoz vs. Tony Gavely

Peso mosca: Jeffrey Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

Peso welter: Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis

Peso mosca femenino: Erin Blanchfield vs. JJ Aldreich

¿Cuándo pelean Volkov vs. Rozenstruik por el UFC Fight Night?

El combate Volkov vs. Rozenstruik se llevará a cabo este sábado 28 de mayo, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 56 en el marco de la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET

España: 22:00 horas

Horario por país de las preliminares

Argentina: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas PT y 13:00 horas ET

España: 19:00 horas

¿Cómo ver Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik por el UFC Fight Night?

A continuación, conoce qué canales de TV transmiten EN VIVO y EN DIRECTO el evento.

Canal de TV por país o región

ESPN: Latinoamérica (excepto Argentina, México y Chile)

Fox Sports: México, Chile y Argentina (solo preliminares)

Star+: Latinoamérica

ESPN+: Estados Unidos

Eurosport 2 y Eurosport App: España

UFC Fight Pass: Internacional