EN DIRECTO | Aruba y El Salvador se enfrentan este martes 21 de junio, por la segunda jornada del Grupo C del Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. Conoce cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO el partido.

Aruba vs. El Salvador EN VIVO por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf: Hora, TV y streaming EN DIRECTO online

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf

EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Francisco Morazán, Aruba y El Salvador se verán las caras este martes 21 de junio, en el marco de la 2° jornada del Grupo C del Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Aruba vs. El Salvador: ¿Cómo llegan al partido por el Pre-Mundial Sub 20?

Los arubanos llegan a este compromiso tras caer por 5-0 ante Panamá en su primer presentación, colocándose así en la 4° posición del Grupo C, aún sin unidades. Los salvadoreños, por su parte, vienen de golear por 5-1 a Guatemala en el debut, ubicándose de este modo en el 2° lugar del Grupo, con 3 puntos.

+ La caída de Aruba ante Panamá:

+ El triunfo de El Salvador ante Guatemala:

+ Aruba vs. El Salvador: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por el Pre-Mundial Sub 20?

El partido Aruba vs. El Salvador se llevará a cabo este martes 21 de junio, por la segunda fecha del Grupo C del Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf, en el Estadio Francisco Morazán.

Horario y TV por país:

Canadá: 16.00 horas (Sin TV)

Aruba: 16.00 horas por ESPN

México: 15.00 horas (Sin TV)

Panamá: 15.00 horas por Star+ y ESPN

Jamaica: 15.00 horas por ESPN

Honduras: 14.00 horas por Star+ y ESPN

Guatemala: 14.00 horas por Star+ y ESPN

Costa Rica: 14.00 horas por Star+ y ESPN

El Salvador: 14.00 horas por Star+ y ESPN

Estados Unidos: 13.00 horas PT y 16.00 horas ET por ViX