EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Antônio Accioly, Atlético Goianiense y São Paulo se verán las caras este jueves 1 de septiembre, en el marco del duelo de ida de la Semifinal de la Copa Sudamericana 2022. Con transmisión de Star+ para Sudamérica y de FuboTV y Fanatiz para Estados Unidos, entérate a qué hora y cómo ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Goianiense vs. São Paulo: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por la Sudamericana

+ Goianiense vs. São Paulo: ¿Cómo llegan al partido por la Copa Sudamericana?

El Dragão llega a este compromiso tras dejar en el camino a Nacional en cuartos de final, luego de vencerlo por un global de 4-0, por medio de los tantos de Luiz Fernando (x3) y Baralhas.

El Tricolor, por su parte, viene de eliminar a Ceará en la última instancia, tras derrotarlo 4-3 por penales, luego de igualar 2-2 en el global, con goles de Igor Vinicius y Nikao.

+ Goianiense vs. São Paulo: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por la Copa Sudamericana?

El partido Atlético Goianiense vs. São Paulo se llevará a cabo este jueves 1 de septiembre, en el Estadio Antônio Accioly, por la ida de la Semifinal de la Sudamericana 2022.

Horario por país:

Argentina: 21.30 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, Star+ y ESPN

Brasil: 21.30 horas por Conmebol TV

Uruguay: 21.30 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, Star+ y ESPN

Chile: 20.30 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, Star+ y ESPN 4

Bolivia: 20.30 horas por Star+ y ESPN

Paraguay: 20.30 horas por Star+, ESPN y TigoSports+

Venezuela: 20.30 horas por DirecTV Sports, Star+ y ESPN

Colombia: 19.30 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, Star+ y ESPN

Ecuador: 19.30 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, Star+ y ESPN

Perú: 19.30 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, Star+ y ESPN

México: 19.30 horas (Sin TV)

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por FuboTV, Fanatiz y beIN Sports

+ ¿Cómo suscribirse a Star+ para ver la Copa Sudamericana?

