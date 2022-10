En el Estadio Wanda Metropolitano, Atlético Madrid y Rayo Vallecano afrontarán un nuevo desafío cuando se midan HOY, martes 18 de octubre, en el marco de la continuidad de la décima jornada de la temporada 2022-2023 de La Liga de España.

El partido será transmitido EN VIVO y ONLINE para España a través de las señales de Movistar+, Movistar LaLiga y Movistar LaLiga 2, mientras que se podrá ver EN DIRECTO desde Estados Unidos mediante la pantalla de FuboTV.

El Colchonero llega a este encuentro tras vencer por 1-0 a Athletic de Bilbao fuera de casa, colocándose así en la 3° posición del campeonato, con 19 unidades. Los Rayistas, por su parte, vienen de igualar 0-0 con Getafe en condición de local, escalando de este modo al 10° lugar de la tabla, con 11 puntos.

¿Cuándo y dónde ver Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano por La Liga de España?

El partido Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano se llevará a cabo HOY, martes 18 de octubre, en el Estadio Wanda Metropolitano.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16.00 horas por Star+, ESPN y GUIGO

Chile: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16.00 horas (Sin TV)

Bolivia: 15.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 horas ET horas por FuboTV, ESPN+ y ESPN Deportes

España: 21.00 horas por Movistar+, Movistar LaLiga y Movistar LaLiga 2