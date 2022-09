Llegó el momento para lo que va a ser un partido a resaltar dentro del campeonato. En este caso, la jornada 5 por La Liga de España presenta el choque que el Atlético Madrid tendrá ante Celta de Vigo. Dicho partido tendrá lugar este sábado 10 de septiembre, con el Estadio Wanda Metropolitano como sede, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports para Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Atlético Madrid vs. Celta de Vigo se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre, con sede en el Estadio Wanda Metropolitano, por la jornada 5 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN 4 y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por DAZN LaLiga (M53), DAZN y LaLiga TV Bar