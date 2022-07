Barcelona vs. Juventus EN VIVO por un amistoso de pretemporada: hora, canal de TV y dónde ver ONLINE

Barcelona y Juventus afrontarán un nuevo desafío de pretemporada cuando se midan este martes 26 de julio, en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, en el marco de un amistoso internacional. A continuación, conoce a qué hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido.

- Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Barcelona vs. Juventus por un amistoso

El Culé continúa con la preparación de cara a La Liga de España y la Champions League, sus principales objetivos de la temporada. En este escenario, el elenco dirigido por Xavi Hernández arriba después de haber derrotado 1-0 a Real Madrid en el clásico por otro duelo de exhibición, donde se impuso con el gol de Raphinha y también tuvo el debut de Robert Lewandowski.

La Vecchia Signora, por su parte, también trabaja con vistas al comienzo de la Serie A de Italia y la máxima competencia de clubes de Europa, donde intentará convertirse en protagonista. En su último encuentro, el conjunto comandado por Massimiliano Allegri, que le brindó minutos a los fichajes Ángel Di María, Paul Pogba y Bremer, venció 2-0 a Chivas de Guadalajara.

- La victoria de Barcelona ante Real Madrid

- El triunfo de Juventus contra Chivas

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Juventus por un amistoso de pretemporada?

El amistoso Barcelona vs. Juventus se llevará a cabo este martes 26 de julio, en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Horario por país

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

México: 19:30 horas

Panamá: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Costa Rica: 18:30 horas

Estados Unidos: 17:30 horas PT y 20:30 horas ET

España: 02:30 horas (miércoles 27 de julio)

¿Dónde ver Barcelona vs. Juventus por un amistoso de pretemporada?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten el compromiso en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

SKY Sports y Blue To Go: México y Centroamérica

Fox Sports 2: Estados Unidos

La 1 TVE, RTVE Play y TV3: España

ESPN y Star+: Brasil