En el Camp Nou, Barcelona y Villarreal se verán las caras este jueves 20 de octubre, en el duelo correspondiente a la 10° jornada de la Liga de España 22/23. Con transmisión de Movistar+ y Movistar LaLiga para España, de DirecTV Sports para Sudamérica y de FuboTV para Estados Unidos, entérate a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro liguero.

+ Barcelona vs. Villarreal: ¿Cómo llegan al partido por La Liga?

Los Culés vienen de sufrir un sensible golpe en el Clásico, por la caída por 3-1 ante Real Madrid en el Bernabéu. Tras la derrota, el conjunto de Xavi Hernández se ubica en la 2° posición del campeonato, con 22 unidades.

El Submarino Amarillo, por su parte, viene de vencer por 2-0 a Osasuna en condición de local, colocándose de este modo en el 7° lugar de la tabla, con 15 puntos.

+ El último cruce entre Villarreal y Barcelona:

+ Barcelona vs. Villarreal: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido por La Liga?

El partido Barcelona vs. Villarreal tendrá lugar este jueves 20 de octubre, en el Camp Nou, por la décima fecha de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16.00 horas por Star+, ESPN y GUIGO

Chile: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15.00 horas (Sin TV)

Bolivia: 15.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas por FuboTV, ESPN+ y ESPN Deportes

España: 21.00 horas por Movistar+, Movistar La Liga y Movistar LaLiga 2