Real Madrid afrontará un nuevo desafío en su lucha por el título cuando reciba este domingo 9 de octubre a Celta de Vigo en el marco de la continuidad de la Jornada 8 por La Liga de España. El partido, a disputarse en el Estadio Camp Nou, será transmitido EN VIVO y ONLINE para Sudamérica (excpto Brasil, Bolivia y Paraguay) a través de las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go.

Iniciamos con el cuadro local, donde los "Culés" llegan invictos a nivel liguero producto de una igualdad con las actuales siete victorias consecutivas, siendo el 1-0 ante Mallorca lo más reciente. Sabiendo que vienen de caer ante Inter por la mínima en Champions, rival al cual volverán a cruzar el miércoles, los liderados por Xavi Hernández están punteros con 19 unidades, igualados a Real Madrid.

Pasamos hacia la parte visitante, con unos "Célticos" que comenzaron de forma irregular el campeonato aunque llegan aquí tras imponerse por la mínima frente al Real Betis. Con los argentinos Agustín Marchesín, Augusto Solari y Franco Cervi mas el peruano Renato Tapia, los dirigidos por el albiceleste Eduardo Coudet van undécimos sumando 11 puntos, a ocho de su rival de turno.

En el duelo que efectuaron entre sí el 10 de mayo, Barcelona se impuso 3-1 de local con doblete de Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay y el descuento de Iago Aspas. Celta de Vigo no gana, tanto oficialmente como en Camp Nou ante su rival de turno, desde el 16 de mayo del 2021 en el 2-1 gestado por anotaciones de Aspas, vía duplicado, que dio vuelta la apertura previa de Lionel Messi.

Barcelona vs. Celta de Vigo: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Barcelona vs. Celta de Vigo se llevará a cabo este domingo 9 de octubre, con sede en el Estadio Camp Nou, por la jornada 8 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por DAZN LaLiga (M53 O110), DAZN y LaLiga TV Bar