Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO - Liga de España Femenina 2023: Dónde verlo, árbitro y minuto a minuto

La rivalidad más importante que posee el fútbol fememino español va a tener su encuentro, donde Barcelona chocará contra Real Madrid en el Clásico de la jornada 23 por La Liga de España Femenina. Este duelo será el sábado 25 de marzo desde el Camp Nou además de la presencia de Olatz Rivera como árbitra, además de la transmisión hacia España EN VIVO por DAZN.

En cuanto a las actualidades de los equipos, las "Blaugranas" tienen puntaje ideal ya que ganaron los 22 partidos, por lo que su liderato es más que un hecho además de que podrían sentenciar el certamen. Del otro lado llegan las "Merengues", allí son 18 triunfos con dos empates y el mismo número de derrotas, quedando en el segundo lugar a 10 unidades de su rival de turno.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Barcelona vs. Real Madrid por La Liga de España Femenina?

Horarios por países

PAÍS HORARIO España 18:15 Argentina 14:15 Brasil 14:15 Chile 14:15 Paraguay 14:15 Uruguay 14:15 Bolivia 13:15 Venezuela 13:15 Colombia 12:15 Ecuador 12:15 Panamá 12:15 Perú 12:15 México 11:15 Estados Unidos 10:15 PT y 13:15 ET

Canales de TV y streaming donde transmitirán el partido

El clásico entre Barcelona vs. Real Madrid podrá observarse en España y Estados Unidos por la señal de DAZN. En tanto que para México emitirá Blue To Go.



Posibles formaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona

Paños; Rolfö, Mapi León, Irene Paredes, Bronze; Pina, Aitana, Patri Guijarro; Mariona, Oshoala y Crnogorcevic. DT: Jonatan Giráldez.

Real Madrid

Misa; Ivana, Kathellen, Rocío Gálvez; Atenea, Weir, Zornoza, Maite Oroz, Svava; Esther y Feller. DT: Alberto Toril.

