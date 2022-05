Dentro de lo que es la disputa por el boleto restante para acompañar a Sporting de Huelva en la gran definición, Barcelona chocará contra Real Madrid en las semifinales por la Copa de la Reina. El choque tendrá lugar este miércoles 25 de mayo desde el Estadio Santo Domingo de Alcorcón, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Barça TV+ hacia cualquier parte del mundo.

Iniciamos el recorrido con las "Culés", quienes van a intentar buscar la undécima final de un certamen en el cual llevan dos obtenciones de forma consecutiva. El camino a la presente instancia de parte de las comandadas por Jonatan Giráldez comprendió las eliminaciones ante Rayo Vallecano y la más reciente frente a Real Sociedad, en la victoria por 3-0.

Pasamos a la situación de las "Merengues", que a sus casi dos años de inclusión en la primera división del fútbol español quieren lograr algo histórico: la primera final de Copa de la Reina. Con Alberto Toril como su entrenador, el cuadro blanco se encargó de dejar en el trayecto al Alhama y Levante, siendo esta última la más cercana ante el 3-0 estampado.

En los nueve partidos de la historia disputados entre sí, Barcelona ganó todos ellos. La más reciente fue en la vuelta de los cuartos de final en la Champions League, con goleada 5-2 en Camp Nou por tantos de María León, Aitana, Pina, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, con empate parcial de Olga e inversión del resultado provisorio por intermedio de Zornoza.

+El último clásico entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona vs. Real Madrid: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Copa de la Reina?

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por Barça TV+, ESPN 4 y Star+

Uruguay: 16:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas por Barça TV+

Bolivia: 15:00 horas por Barça TV+

Venezuela: 15:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por Barça TV+, DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por Barça TV+ y SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por Barça TV+ y ESPN+

España: 21:00 horas por Barça TV+, Barça TV, Teledeporte, RTVE Play y Esport 3 (Cataluña)