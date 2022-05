Dentro de lo que es la disputa por obtener el restante título de gran importancia en España, lo cierto es que Barcelona chocará contra Sporting Huelva en la FINAL por la Copa de la Reina. Dicho partido será este domingo 29 de mayo, con el Estadio Santo Domingo de Alcorcón como sede, además de la emisión EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay) por DirecTV Sports y DirecTV GO.

Pasando por la realidad "Culé", las mayormente ganadoras del trofeo van por la novena corona y la tercera en fila, sabiendo que en el segundo orden aparecen Espanyol y Levante con 6. Mientras que del lado opuesto dicen presente las "Albiazules", que por segunda vez en su historia definirán el título de un certamen que ya conquistaron en 2015, intentando dar el golpe.

Registran un antecedente entre sí por Copa de la Reina, donde en los octavos de final disputados el 12 de febrero del 2020 el Barcelona goleó 4-0 con doblete de Asisat Oshoala, Jenni Hermoso y Caroline Graham Hansen. Huelva no triunfa desde el 13 de febrero del 2019, en el 3-2 logrado por Liga de España

+El último duelo entre Barcelona y Huelva

Barcelona vs. Sporting Huelva: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Copa de la Reina?

El partido Barcelona vs. Sporting Huelva se llevará a cabo este domingo 29 de mayo con sede en el Estadio Santo Domingo, por la FINAL de la Copa de la Reina.

Horario y TV por país

Argentina: 06:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 06:30 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 06:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 05:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 05:30 horas sin TV confirmada

Bolivia: 05:30 horas sin TV confirmada

Venezuela: 05:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 04:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 04:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 04:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 04:30 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 02:30 horas PT y 05:30 horas ET por ESPN+

España: 11:30 horas por La 1 TVE, RTVE Play y TV3 (Cataluña)