Deben cumplir con el cierre del campeonato sabiendo que uno de ellos sí tiene un objetivo en juego. La 38° jornada de La Liga de España presenta el encuentro que Barcelona realizará frente a Villarreal. El mismo tendrá lugar este domingo 22 de mayo con sede en el Estadio Camp Nou, además de contar con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Barcelona y Villarreal

Comenzamos con el cuadro local, donde los "Culés" llevan cuatro partidos sin perder producto de tres victorias con una igualdad, siendo el 0-0 ante Getafe lo más reciente logrado. Teniendo la presencia del uruguayo Ronald Araújo en sus filas, los comandados por Xavi Hernández están y terminarán segundos, por ahora sumando 73 unidades.

Pasamos a la visita, que transitó un campeonato de menor a mayor aunque sin lugar a dudas el "Submarino Amarillo" recordará la temporada por las semifinales de Champions Logradas, casi doblegando a uno de los mejores equipos del mundo como Liverpool. Tras la caída 2-1 con Real Sociedad, además de contar con los argentinos Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Giovani Lo Celso y el ecuatoriano Pervis Estupiñán, los liderados por Unai Emery van séptimos con 56 puntos, uno por encima de Athletic Bilbao en la batalla por entrar a Conference League.

Cuando se enfrentaron en la presente temporada, Barcelona triunfó 3-1 a domicilio con goles de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Philippe Coutinho y el empate parcial de Samuel Chukwueze. En tanto que Villarreal no gana, tanto oficialmente como en el Camp Nou ante su rival de turno por Liga, desde el 9 de marzo del 2008, en el 2-1 gestado por tantos de Marcos Senna, Jon Dahl Tomasson y la igualdad transitoria de Xavi Hernández.

+El último duelo entre Villarreal y Barcelona

Barcelona vs. Villarreal: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Barcelona vs. Villarreal se llevará a cabo este domingo 22 de mayo, por la jornada 38 de La Liga de España. El duelo se desarrollará en el Camp Nou.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por Star+

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 15:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 16:00 horas ET por ESPN+

España: 22:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110) M+ LaLiga 3 (M49 O119), M+ LaLiga 4 (M170 O120), M+ LaLiga 6 (M172 O122), M+ LaLiga UHD (M440 O111), LaLiga TV Bar y LaLiga TV M1 (Bar)