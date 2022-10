Barcelona llevará a cabo una nueva cita cuando en el día jueves 20 de octubre choque contra Celta de Vigo, en la continuidad de la Jornada 10 de La Liga de España. El partido, a disputarse en el Estadio Camp Nou, será transmitido EN VIVO y ONLINE para Sudamérica (excpto Brasil, Bolivia y Paraguay) a través de las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go, en tanto que hacia Estados Unidos lo dará FuboTV.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Barcelona y Villarreal

Necesita recuperarse y mucho el cuadro "Blaugrana", quien viene de padecer una derrota 3-1 ante Real Madrid en el Clásico sabiendo que antes casi sentencia su eliminación en Champions League, certamen del cual se jugará todo la semana siguiente. Quienes poseen como entrenador a Xavi Hernández, que cortaron su invicto liguero, están en la segunda posición con 22 unidades, a tres del líder "Merengue".

Pasamos hacia la parte visitante, con un "Submarino Amarillo" que vienen de ganar por 2-0 al Osasuna sabiendo que lleva una derrota en los últimos cuatro cotejos que afrontaron. Con el pase asegurado a octavos de final de la Conference League, además de contar con los argentinos Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Giovani Lo Celso mas el colombiano Johan Mojica, los liderados por Unai Emery están séptimos con 15 puntos, a ocho del Real.

Cuando se cruzaron en el presente año, Villarreal se impuso 2-0 a domicilio con goles de Alfonso Pedraza y Moi Gómez. Barcelona triunfó oficialmente por última vez el 27 de noviembre del 2021, en el 3-1 gestado por tantos de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Phillipe Coutinho y el empate parcial de Samuel Chukwueze. Los "Culés" no ganan en Camp Nou al rival de turno desde el 27 de septiembre del 2020 ante la goleada 4-0 que tuvo el doblete de Ansu Fati, Lionel Messi y Ferrán Torres.

+Barcelona vs. Villarreal: ¿Cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Barcelona vs. Villarreal se llevará a cabo este jueves 20 de octubre, con sede en el Estadio Camp Nou, por la jornada 10 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por FuboTV, ESPN Deportes y ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M52 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 2 (M55 O121), LaLiga TV Bar y LaLiga TV M2 (Bar)