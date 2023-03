Bayern Múnich vs. Augsburgo EN VIVO - Bundesliga 2023: Alineaciones, árbitro, dónde verlo y minuto a minuto

Pasamos hacia uno de los partidos a resaltar que posee la Bundesliga en la 24° jornada del certamen, donde Bayern Múnich chocará contra Augsburgo. Dicho duelo será HOY, sábado 11 de marzo, desde el Allianz Arena con arbitraje de Florian Badstübner, además de la emisión EN VIVO para Sudamérica por Star+.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Bayern Múnich vs. Augsburgo por la Bundesliga?

Horarios y canales de TV

Argentina: 11:30 horas por ESPN 2

Bolivia: 10:30 horas por ESPN 2

Brasil: 11:30 horas sin TV

Chile: 11:30 horas por ESPN 2

Colombia: 09:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 09:30 horas por ESPN 2

España: 15:30 horas por M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 11:30 horas por ESPN 2

Perú: 09:30 horas por ESPN 2

Uruguay: 11:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 10:30 horas por ESPN 2

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Bayern Múnich vs. Augsburgo se podrá mirar de forma ONLINE hacia Sudamérica vía Star+.

Probables alineaciones de Bayern Múnich y Augsburgo

Bayern Múnich

Yann Sommer; Josip Stanisic, Matthijs De Ligt, Dayot Upamecano, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Sadio Mané, Jamal Musiala, Leroy Sané; y Serge Gnabry. DT: Julian Nagelsmann.

Augsburgo

Rafal Gikiewicz; Robert Gumny, Jeffrey Gouweleeuw, Renato Veiga, Mads Pedersen; Arne Maier, Engels, Niklas Dorsch, Ermedin Demirovic; Dion Beljo y Ruben Vargas. DT: Enrico Maaßen.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Bayern Múnich vs. Augsburgo

Así está la tabla de posiciones de la Bundesliga, previo al partido de la "Bávaros" y los "Fuggerstädter"