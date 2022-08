Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO por la Bundesliga: Día, hora y canales de TV

Nos acercamos al partido con el cual comenzará el primer capítulo liguero dentro del país alemán, donde la Bundesliga contará con Eintracht Frankfurt enfrentándose ante Bayern Múnich. Dicho juego será este viernes 5 de agosto, con el Deutsche Bank Park como sede sumado a que se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica por ESPN (salvo Brasil y Chile) y Star+.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Eintracht Frankfurt y Bayern Múnich

Nos metemos en el dueño de casa, con unas "Águilas" que cuentan en el plantel con el colombiano Rafael Santos Borré y el argentino Lucas Alario, sabiendo que la temporada pasada concluyeron undécimos a pesar de haber sido campeones de la Europa League. Agregado al último delantero nombrado, los dirigidos por el austríaco Oliver Glasner incorporaron a Mario Götze, Kristijan Jakić, entre los destacados de los nueve refuerzos, con ocho que se marcharon, resaltando el retiro de Martin Hinteregger.

Pasamos con la visita, donde los "Bávaros" afrontarán la defensa del décimo título consecutivo logrado en el campeonato, hecho inédito entre las ligas más importantes del viejo continente. Cabe resaltar que los liderados por Julian Nagelsmann sumaron como refuerzos a Matthijs de Ligt, Sadio Mané, Mathys Tel, Ryan Gravenberch y Noussair Mazraoui, ante la ida de nueve jugadores, destacándose Robert Lewandowski y Marc Roca.

Cuando se midieron en el presente año, Bayern Múnich se impuso por la mínima a domicilio con gol de Leroy Sané. Frankfurt triunfó oficialmente por última vez el 3 de octubre del 2021, en el 2-1 gestado en Allianz Arena por tantos de Martin Hinteregger y Filip Kostić, que dieron vuelta la apertura previa de Leon Goretzka. Las "Águilas" no ganan como local ante su rival de turno desde el 20 de febrero del año pasado, en otro 2-1 gracias a las anotaciones de Daichi Kamada, Amin Younes y el descuento de Robert Lewandowski.

+El último duelo entre Frankfurt y el Bayern

+Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich: ¿Cuándo y dónde ver el partido por la Bundesliga?

El partido Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich se llevará a cabo este viernes 5 de agosto en el juego por la Bundesliga. El duelo se desarrollará en el Deutsche Bank Park.

Horario y TV por país:

Argentina: 15:30 horas por ESPN y Star+

Brasil: 15:30 horas por OneFootball

Chile: 14:30 horas por Fox Sports 1 y Star+

Paraguay: 14:30 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 15:30 horas por ESPN y Star+

Bolivia: 14:30 horas por ESPN y Star+

Venezuela: 14:30 horas por ESPN y Star+

Colombia: 13:30 horas por ESPN y Star+

Ecuador: 13:30 horas por ESPN y Star+

Perú: 13:30 horas por ESPN y Star+

México: 13:30 horas por SKY Sports y Blue to Go

Estados Unidos: 11:30 horas PT y 14:30 horas ET por ESPN+

¿Cómo suscribirse a Star+?

Si todavía no lo hiciste, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en ese enlace.