Dónde ver Bayern Múnich vs. Mainz 05 EN VIVO por la Bundesliga: Día, hora y canales de TV

El Allianz Arena se prepara para ser testigo de un partido interesante como el que Bayern Múnich llevará a cabo ante el Mainz 05 dentro de la duodécima jornada por la Bundesliga. Este encuentro va a ser el sábado 29 de octubre en un duelo que va a contar con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 3 y Star+ para Sudamérica (salvo Brasil).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Bayern Múnich y Mainz

Transitando las realidades de los clubes, los "Bávaros" llevan cuatro partidos sin perder a nivel doméstico producto de tres victorias con un empate, además de que en Champions League cerrarán su consolidado liderato de grupo contra Inter el martes además de estar segundos en la Bundesliga. Mientras que "Die Nullfünfer" poseen tres juegos sin conocer la derrota con una igualdad además de los actuales dos triunfos consecutivos, lo que los coloca en el sexto lugar.

Situándonos en el cruce efectuado el presente año, Mainz se impuso 3-1 de local con goles de Jonathan Burkardt, Moussa Niakhaté, Leandro Barreiro y el descuento de Robert Lewandowski. Bayern Múnich no triunfa, tanto oficialmente como en el Allianz ante su rival de turno, desde el 11 de diciembre de 2021 con el 2-1 gestado por tantos de Kingsley Coman y Jamal Musiala, que dieron vuelta la apertura previa de Karim Onisiwo.

¿A qué hora comienza Bayern Múnich vs. Mainz 05 por la Bundesliga?

El partido Bayern Múnich vs. Mainz 05 tendrá lugar el sábado 29 de octubre desde el Allianz Arena dentro de la duodécima jornada por la Bundesliga.

Horario y TV por país

Argentina: 10:30 horas por ESPN 3

Bolivia: 09:30 horas por ESPN 3

Brasil: 10:30 horas por OneFootball App

Chile: 10:30 horas por ESPN 3

Colombia: 08:30 horas por ESPN 3

Ecuador: 08:30 horas por ESPN 3

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar 3 (306) y M+ Liga de Campeones 2 (M57 O116)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 10:30 horas por ESPN 3

Perú: 08:30 horas por ESPN 3

Uruguay: 10:30 horas por ESPN 3

Venezuela: 09:30 horas por ESPN 3

¿Dónde ver ONLINE el partido por la Bundesliga?

El compromiso se podrá ver ONLINE, vía streaming, desde Sudamérica (a excepción de Brasil) a través de la plataforma Star+.