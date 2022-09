Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO por la Bundesliga: Fecha, hora y TV

Se aproxima el inicio de una nueva cita dentro del certamen alemán, el cual contará con Bayern Múnich enfrentándose contra Stuttgart dentro de la sexta jornada por la Bundesliga. El encuentro será este sábado 10 de septiembre, desde el Allianz Arena sumado a la transmisión EN VIVO y ONLINE para Sudamérica (excepto Brasil) vía Star+.

Bayern Múnich vs. Stuttgart: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Bundesliga?

El partido Bayern Múnich vs. Stuttgart se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre, en el Allianz Arena, por la jornada 6 de la Bundesliga de Alemania.

Horario y TV por país

Argentina: 10:30 horas por Star+

Bolivia: 09:30 horas por Star+

Brasil: 10:30 horas por OneFootball App

Chile: 10:30 horas por Star+

Colombia: 08:30 horas por Star+

Ecuador: 08:30 horas por Star+

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar 2 (305) y M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 09:30 horas por Star+

Perú: 08:30 horas por Star+

Uruguay: 10:30 horas por Star+

Venezuela: 09:30 horas por Star+