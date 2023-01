Borussia Dortmund vs. Augsburgo: Dónde ver EN VIVO por la Bundesliga

Siguiendo con el desempeño de una cita en el reinicio de la Bundesliga, lo cierto es que el Borussia Dortmund chocará contra el Augsburgo dentro de la jornada 16. El duelo tendrá su disputa este domingo 22 de enero con el Signal Iduna Park como sede, sumado a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Star+ para Sudamérica (excepto Brasil).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Borussia Dortmund y Augsburgo

Iniciamos el recorrido con los "Aurinegros", quienes suman dos derrotas de forma consecutiva por el 2-0 y 4-2 padecido contra Wolfsburgo y Borussia Monchengladbach respectivamente, quedando en la séptima colocación. Del otro lado llegan unos "Fuggerstädter" que acumulan siete cotejos sin poder ganar producto de tres empates con cuatro derrotas, resaltando el 1-0 sufrido ante Bochum además de las presencias sudamericanas del ecuatoriano Carlos Gruezo y el venezolano Sergio Córdova, sumado a su actual 15° en la tabla.

Cuando se enfrentaron en 2022 ambos empataron 1-1 ante las anotaciones de Thorgan Hazard y Noah Sarenren Bazee. Borussia Dortmund fue el más reciente vencedor de la rivalidad cuando el 2 de octubre del 2021 lo hicieron por 2-1 con goles de Raphaël Guerreiro, Julian Brandt y el empate parcial de Andi Zeqiri. Augsburgo lo hizo oficialmente por última vez el 26 de septiembre del 2020 en un 2-0 por tantos de Felix Uduokhai y Daniel Caligiuri. Aunque los "Fuggerstädter" no superan a su rival de turno en Signal Iduna Park desde el 4 de febrero del 2015 en el 1-0 por el aporte goleador de Raúl Bobadilla.

¿Qué día juegan Borussia Dortmund vs. Augsburgo por la Bundesliga?

Borussia Dortmund se medirá contra Augsburgo dentro de la 16° jornada por la Bundesliga en el día domingo 22 de enero desde el Signal Iduna Park.

Horario y TV por país

Argentina: 11:30 horas por Star+

Bolivia: 10:30 horas por Star+

Brasil: 11:30 horas por OneFootball App

Chile: 11:30 horas por Star+

Colombia: 09:30 horas por Star+

Ecuador: 09:30 horas por Star+

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar 2 (305), M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 11:30 horas por Star+

Perú: 09:30 horas por Star+

Uruguay: 11:30 horas por Star+

Venezuela: 10:30 horas por Star+