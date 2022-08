Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen EN VIVO por la Bundesliga: Día, hora y canales de TV

Estamos prontos a un choque que promete y mucho en la continuidad de la inauguración del certamen. Borussia Dortmund se medirá ante Bayer Leverkusen, que posee a Piero Hincapié, en la primera jornada por la Bundesliga. Dicho juego será este sábado 6 de agosto, con el Signal Iduna Park como sede y con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO hacia Sudamérica (excepto Brasil) por parte de Star+.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Bundesliga?

El partido Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen se llevará a cabo este sábado 6 de agosto, por la primera jornada de la Bundesliga de Alemania. El duelo se desarrollará en el Signal Iduna Park.

Horario y TV por país

Argentina: 13:30 horas por Star+

Brasil: 13:30 horas por OneFootball

Uruguay: 13:30 horas por Star+

Chile: 12:30 horas por Star+

Paraguay: 12:30 horas por Star+

Bolivia: 12:30 horas por Star+

Venezuela: 12:30 horas por Star+

Colombia: 11:30 horas por Star+

Ecuador: 11:30 horas por Star+

Perú: 11:30 horas por Star+

México: 11:30 horas por SKY Sports y Blue to Go

España: 18:30 horas por M+ #Vamos Bar 2 (197) y M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Estados Unidos: 09:30 horas PT y 12:30 horas ET por ESPN+