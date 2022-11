Dónde ver EN VIVO Borussia Dortmund vs. Bochum por la Bundesliga: Fecha, hora y TV

Nos metemos en una nueva cita de la Bundesliga, el cual tendrá dentro de la decimotercera jornada el partido que Borussia Dortmund tendrá ante el Bochum. Con sede en el Signal Iduna Park, lo cierto es que el choque será el sábado 5 de noviembre además de contar con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 3 y Star+ para Sudamérica (salvo Brasil).

Después de lo que fue el pase logrado a octavos de Champions League, los "Aurinegros" enfocan lo que queda de tiempo pre-Mundial en un certamen donde suman dos victorias consecutivas y se encuentran en la cuarta posición. En tanto que "Die Unabsteigbaren" viene de caer goleado 4-0 contra Wolfsburgo sabiendo que solamente ganaron dos veces en el campeonato hallándose en la 17° colocación.

Dando la sorpresa en ese entonces, Bochum se quedó con el juego que habían disputado en el presente año ante la victoria 4-3 a domicilio con goles de Sebastian Polter, Gerrit Holtmann, Jürgen Locadia, Miloš Pantović mas el Hat-Trick de Erling Haaland. Borussia Dortmund triunfó oficialmente por última vez el 13 de marzo del 2010, cuando golearon 4-1 de visitante ante el doblete de Lucas Barrios, Sebastian Kehl, Mohamed Zidan y el descuento de Lewis Holtby. Aunque los "Aurinegros" no superan a su rival de turno en Signal Iduna Park desde el 18 de octubre del 2009, en un 2-0 por tantos de Barrios y Neven Subotić.

¿Cómo mirar Borussia Dortmund vs. Bochum EN VIVO por la Bundesliga?

Borussia Dortmund va a estar midiéndose contra Bochum este sábado 5 de noviembre desde el Signal Iduna Park dentro de la jornada 13 por la Bundesliga de Alemania.

Horario y TV por país

Argentina: 11:30 horas por ESPN 2

Bolivia: 10:30 horas por ESPN 2

Brasil: 11:30 horas por OneFootball App

Chile: 11:30 horas por ESPN 2

Colombia: 09:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 09:30 horas por ESPN 2

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar 2 (305) y M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 11:30 horas por ESPN 2

Perú: 09:30 horas por ESPN 2

Uruguay: 11:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 10:30 horas por ESPN 2

¿Dónde ver ONLINE el partido por la Bundesliga?

El compromiso se podrá ver ONLINE, vía streaming, desde Sudamérica (a excepción de Brasil) a través de la plataforma Star+.