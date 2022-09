Borussia Dortmund vs. Schalke 04 EN VIVO por la Bundesliga: Fecha, horario y TV

Dentro de lo que será el inicio de una nueva cita en el campeonato, lo cierto es que la séptima jornada de la Bundesliga tendrá al Borussia Dortmund chocando contra Schalke 04. El juego será este sábado 17 de septiembre, desde el Signal Iduna Park sumado a la emisión EN VIVO y EN DIRECTO vía Star+ hacia Sudamérica (salvo Brasil) y FuboTV para Estados Unidos.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Bundesliga?

El partido Borussia Dortmund vs. Schalke 04 se llevará a cabo este sábado 17 de septiembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 7 de la Bundesliga de Alemania.

Horario y TV por país

Argentina: 10:30 horas por Star+

Bolivia: 09:30 horas por Star+

Brasil: 10:30 horas por OneFootball App

Chile: 10:30 horas por Star+

Colombia: 08:30 horas por Star+

Ecuador: 08:30 horas por Star+

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar 2 (305) y M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por FuboTV, ESPN+, ESPN 2 y ESPN Deportes

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 09:30 horas por Star+

Perú: 08:30 horas por Star+

Uruguay: 10:30 horas por Star+

Venezuela: 09:30 horas por Star+