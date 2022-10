Dónde ver Borussia Dortmund vs. Stuttgart EN VIVO por la Bundesliga

Continuando con el desarrollo de un campeonato de Alemania que atrae y mucho, Borussia Dortmund se medirá ante Stuttgart en la jornada 11 por la Bundesliga. El día sábado 22 de octubre se disputará el partido con el Signal Iduna Park como sede, agregado a que se puede mirar EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica (excepto Brasil) en Star+.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Borussia Dortmund y Stuttgart

En cuanto a las realidades de los equipos, los "Aurinegros" están de mala racha al sumar tres cotejos sin ganar con un empate y dos derrotas, por lo que tras el 2-0 padecido ante Union Berlín, además de que juegan en Champions el martes para asegurar el pase, están octavos en el plano doméstico. Pasamos hacia la parte visitante, con un "Die Roten" que viene de sumar la primera victoria en el campeonato y la temporada al golear 4-1 a Bochum, por lo que el cuadro que tiene al colombiano Juan José Perea está 14°.

Cuando se enfrentaron en el presente año, Borussia Dortmund se impuso 2-0 a domicilio gracias al doblete de Julian Brandt. Stuttgart no gana, tanto oficialmente como en el Signal Iduna Park ante su rival de turno, desde el 12 de diciembre del 2020 en la goleada 5-1 gestada con tantos de Silas Katompa Mvumpa, por duplicado, Philipp Förster, Tanguy Coulibaly, Nicolás González y el empate parcial de Giovanni Reyna.

¿Qué día juegan Borussia Dortmund vs. Stuttgart el partido por la Bundesliga?

El partido Borussia Dortmund vs. Stuttgart se llevará a cabo este sábado 22 de octubre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 11 de la Bundesliga de Alemania.

Horario y TV por país

Argentina: 10:30 horas por Star+

Bolivia: 09:30 horas por Star+

Brasil: 10:30 horas por OneFootball App

Chile: 10:30 horas por Star+

Colombia: 08:30 horas por Star+

Ecuador: 08:30 horas por Star+

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar 2 (305) y M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 10:30 horas por Star+

Perú: 08:30 horas por Star+

Uruguay: 10:30 horas por Star+

Venezuela: 09:30 horas por Star+