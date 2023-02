Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO - Bundesliga 2023: Dónde verlo, minuto a minuto, árbitro y alineaciones

Los dos llegan con realidades completamente opuestas, pero tanto Borussia Monchengladbach como el Bayern Múnich prometen un gran duelo en la 21° jornada por la Bundesliga para HOY, sábado 18 de febrero. Sabiendo que Tobias Welz es el árbitro, además de que el lugar de disputa acontecerá en el Borussia-Park, el mismo tiene transmisión de Star+ para toda Sudamérica.

Iniciamos la recorrida con el local, con un "Die Fohlen" que vienen de caer goleados ante Hertha Berlin por 4-1 además de sumar una victoria en los últimos cinco juegos afrontados. Mientras que la parte visitante tiene a unos "Bávaros" que acumulan 13 juegos invictos con nueve triunfos y cuatro igualdades, sabiendo que están en lo más alto tras batir a Bochum 3-0.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich por la Bundesliga?

Horarios y canales de TV

Argentina: 11:30 horas por ESPN 3

Bolivia: 10:30 horas por ESPN 3

Brasil: 11:30 horas

Chile: 11:30 horas por ESPN 3

Colombia: 09:30 horas por ESPN 3

Ecuador: 09:30 horas por ESPN 3

España: 15:30 horas por M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 11:30 horas por ESPN 3

Perú: 09:30 horas por ESPN 3

Uruguay: 11:30 horas por ESPN 3

Venezuela: 10:30 horas por ESPN 3

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich se podrá mirar de forma ONLINE en Sudamérica vía Star+.

Formaciones de Borussia Monchengladbach y Bayern Múnich

Monchengladbach

Jonas Omlin; Stefan Lainer, Nico Elvedi, Ko Itakura, Ramy Bensebaini; Kouadio Koné, Julian Weigl; Las Stindl, Christoph Kramer, Jonas Hofmann; Nathan N’Goumou. DT: Daniel Farke.

Bayern Múnich

Yan Sommer; Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard; Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, João Cancelo; Jamal Musiala, Leroy Sané; y Eric Maxim Choupo Moting. DT: Julian Nagelsmann.

Así está la tabla de posiciones de la Bundesliga, previo al partido de los "Potros" y los "Bávaros"

Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich: sigue el MINUTO a MINUTO del partido