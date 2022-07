Brasil vs. Paraguay EN VIVO por la Copa América Femenina 2022: hora, TV y streaming para ver la semifinal

Brasil y Paraguay buscarán continuar en carrera hacia el título cuando se enfrenten HOY, martes 26 de julio, en el marco de la semifinalde la Copa América Femenina 2022. A continuación, conoce a qué hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido, que se disputará en el Estadio Alfonso López, que se encuentra ubicado en Bucaramanga, Colombia.

La Verdeamarela, que conquistó siete de las ocho ediciones de la competencia continental, arriba después de haber derrotado 6-0 a Perú en su última presentación en el Grupo B. La Albirroja, por su parte, nunca se coronó campeona del certamen y llega luego de haber vencido 2-1 a Ecuador en el cierre del Grupo A.

El ganador del encuentro obtendrá la clasificación hacia la definición por el trofeo y se medirá en la final con Colombia, anfitrión del torneo y que eliminó a Argentina en la semifinal.

- La victoria de Brasil ante Perú

- El triunfo de Paraguay contra Ecuador

¿Cuándo juegan Brasil vs. Paraguay por la Copa América Femenina 2022?

El partido Brasil vs. Paraguay se llevará a cabo HOY, martes 26 de julio, por la semifinal de la Copa América Femenina 2022. El duelo se desarrollará en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, Colombia.

Horario por país

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas PT y 20:00 horas ET

España: 02:00 horas (miércoles 27 de julio)

¿Dónde ver Brasil vs. Paraguay por la Copa América Femenina 2022?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten el compromiso en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

Copa América YouTube: Paraguay

SBT y SporTV: Brasil

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

SKY Sports y Blue To Go: México y Centroamérica

Fox Sports 1: Estados Unidos