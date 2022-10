Se va a disputar la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 17 y este viernes 14 de octubre, Brasil se mide con Estados Unidos en un cotejo que cautivará la atención de los seguidores de ambos planteles. La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro, VIX+, FUBOTV, UNIVERSO NOW, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Sports 2, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo.

El cruce se realizará en el Estadio Kalinga en la ciudad de Bhubaneshwar. Brasil llega a esta instancia del torneo con la intención de seguir ganando y acude a este duelo tras superar 1 a 0 al onceno de Marruecos.

Estados Unidos, entre tanto, goleó categóricamente al conjunto de la India con un sorprendente 8 a 0 en el primer partido del certamen.

+Brasil vs. Estados Unidos: ¿Cuándo se enfrentarán por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este viernes 14 de octubre en el Estadio Kalinga.

Horario y TV por países

Argentina: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 06.45 horas SIN TV

Brasil: 07.45 horas por SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 05.45 horas por VIX+

Paraguay: 07.45 horas SIN TV

Perú: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 06.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 03.45 horas PT / 06.45 horas ET por FUBOTV, UNIVERSO NOW, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Sports 2, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo