EN VIVO | ONLINE | En el Národny Futbalovy Stadión de Eslovaquia, Canadá y Uruguay se verán las caras este martes 27 de septiembre, en el marco de un amistoso internacional por la continuidad de una nueva Fecha FIFA. Con transmisión de FuboTV para Estados Unidos, entérate a qué hora y cómo ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Canadá vs. Uruguay: Sigue EN VIVO el MINUTO A MINUTO del amistoso

+ Canadá vs. Uruguay: ¿Cómo llegan al partido amistoso?

Los Rojos llegan a este compromiso tras vencer por 2-0 a Qatar en su primer encuentro de esta jornada FIFA. La Celeste, por su parte, viene de caer por 1-0 ante Irán.

+ Canadá vs. Uruguay: ¿Cuándo y a qué hora juegan el amistoso internacional?

El partido Canadá vs. Uruguay tendrá lugar este martes 27 de septiembre, en el Národny Futbalovy Stadión, por un amistoso internacional.

Horario por país:

Argentina: 13.00 horas

Uruguay: 13.00 horas

Brasil: 13.00 horas

Chile: 12.00 horas

Paraguay: 12.00 horas

Bolivia: 12.00 horas

Venezuela: 12.00 horas

Colombia: 11.00 horas

Ecuador: 11.00 horas

Perú: 11.00 horas

México: 11.00 horas

Estados Unidos: 09.00 horas PT y 12.00 horas ET

España: 18.00 horas

+ Canadá vs. Uruguay: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional?

El partido Canadá vs. Uruguay será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Uruguay por las pantallas de DirecTV Sports, DirecTV Go, Auf.TV, TCC1 HD, NS Eventos 1, Antel TV, Eventos Montecable 1 HD, McGoLive y Flow y para Canadá por FuboTV y One Soccer. Además, se podrá observar en todo Sudamérica por las señales de DirecTV Sports, DirecTV Go y Claro Sports, en México por Marca Claro, y en Estados Unidos por FuboTV y Fox Deportes.