Carlos Alcaraz vs. Tallon Griekspoor EN VIVO por Wimbledon 2022: hora, TV y streaming ONLINE

El español Carlos Alcaraz y el neerlandés Tallon Griekspoor afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este miércoles 29 de junio, en la Cancha 2 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, en el marco de la segunda ronda de Wimbledon 2022. El partido será transmitido EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2 y por la plataforma de streaming, Star+.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alcaraz vs. Griekspoor por Wimbledon 2022?

El partido Alcaraz vs. Griekspoor se llevará a cabo este miércoles 29 de junio, en la Cancha 2 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario estimado por país

Argentina: 10:15 horas

Brasil: 10:15 horas

Uruguay: 10:15 horas

Bolivia: 09:15 horas

Chile: 09:15 horas

Paraguay: 09:15 horas

Venezuela: 09:15 horas

Colombia: 08:15 horas

Ecuador: 08:15 horas

México: 08:15 horas

Panamá: 08:15 horas

Perú: 08:15 horas

Estados Unidos: 06:15 horas PT y 09:15 horas ET

España: 15:15 horas

¿Qué canal transmite Alcaraz vs. Griekspoor por Wimbledon 2022?

El compromiso será transmitido para Latinoamérica por la pantalla de ESPN 2 y mediante la plataforma de streaming, Star+. En España, se podrá seguir por #Vamos o en Movistar+ Deportes, mientras que será emitido para todo el mundo a través de la señal de Tennis TV.