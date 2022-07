Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN VIVO por Wimbledon: Fecha, horario y TV del partido

Dentro de lo que va a ser uno de los duelos a resaltar y mucho en el inicio de la segunda semana de certamen, Carlos Alcaraz (7) se medirá ante el italiano Jannik Sinner (13) en la cuarta ronda por Wimbledon. Este partido será el día domingo 3 de julio, con sede en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, además de que tendrá transmisión EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica de ESPN 2 y Star+.

Viviendo un año inmejorable tras sumar sus dos primeros Masters 1000 y los cuartos de final en Roland Garros, imitando la marca del US Open 2021, pero sabiendo que la misma puede volver a gestarse aquí en Inglaterra, el español intentará seguir a paso firme en su crecimiento. El murciano de 19 años de vida llegó a esta instancia luego de superar a Jan-Lennard Struff, Tallon Griekspoor y la reciente ante el alemán Oscar Otte por 6-3, 6-1 y 6-2 en una hora y 38 minutos de juego.

Pasamos a la realidad de otra promesa tenística, en este caso el italiano que está logrando su mejor marca a nivel Wimbledon pero intentará imitar los cuartos de final alcanzados en Roland Garros 2020 y Australian Open 2022. Quien posee 20 años y nació en Innichen viene de batir a Stanislas Wawrinka, Mikael Ymer y el más cercano frente a John Isner en el 6-4, 7-6 y 6-3 en dos horas y 20 minutos de partido.

Dos veces se enfrentaron entre sí, todos con victorias de Alcaraz, resultando la más cercana la gestada en la segunda ronda del Masters 1000 de París 2021 por 7-6 y 7-5 en 128 minutos de encuentro. Quien resulte ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre el serbio Novak Djokovic y el neerlandés Tim van Rijthoven.

+El último duelo entre Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: ¿cuándo y a qué hora juegan en Wimbledon?

El partidoCarlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se llevará a cabo este domingo 3 de julio, por la cuarta ronda de Wimbledon. El duelo se desarrollará en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario estimado por país

Argentina: 10:45 horas

Bolivia: 09:45 horas

Brasil: 10:45 horas

Chile: 09:45 horas

Colombia: 08:45 horas

Ecuador: 08:45 horas

España: 15:45 horas

Estados Unidos: 06:45 horas PT y 09:45 horas ET

México: 08:45 horas

Paraguay: 09:45 horas

Perú: 08:45 horas

Uruguay: 10:45 horas

Venezuela: 09:45 horas

ACLARACIÓN: el horario puede ir modificándose ya que de forma previa estará el partido entre la británica Heather Watson y la alemana Jule Niemeier.

Alcaraz vs. Sinner: ¿cómo ver el partido de Wimbledon?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star+. Mientras que en España lo darán M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (144), Movistar+ Lite y M+ Deportes 1 (60).