Châteauroux vs. PSG EN VIVO por la Copa de Francia: hora, TV y streaming

Con la sensible ausencia del tridente Messi-Neymar-Mbappé, el París Saint-Germain visita al Châteauroux este viernes 6 de enero, desde el Stade Gaston Petit, en la continuidad de los 32avos de final de la Copa de Francia. El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica por DSports, y en Estados Unidos por FuboTV.

+ Châteauroux vs. PSG: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por la Copa de Francia

+ Châteauroux vs. PSG: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Copa de Francia?

El partido Châteauroux vs. París Saint-Germain tendrá lugar este viernes 6 de enero, con sede en el Stade Gaston Petit, por los 32avos de final de la Copa de Francia.

Horario por región:

Argentina: 17.00 horas

17.00 horas Uruguay: 17.00 horas

17.00 horas Brasil: 17.00 horas

17.00 horas Chile: 17.00 horas

17.00 horas Paraguay: 17.00 horas

17.00 horas Bolivia: 16.00 horas

16.00 horas Venezuela: 16.00 horas

16.00 horas Colombia: 15.00 horas

15.00 horas Ecuador: 15.00 horas

15.00 horas Perú: 15.00 horas

15.00 horas México: 14.00 horas

14.00 horas Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas

12.00 PT / 15.00 ET horas España: 21.00 horas

+ Châteauroux vs. PSG: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO por la Copa de Francia?

El partido Châteauroux vs. París Saint-Germain se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en Sudamérica (excepto Brasil, Paraguay y Bolivia) por DSports y DGo, y en Estados Unidos por FuboTV, Fox Soccer Plus, Fox Deportes y beIN Sports. En México y España no tendrá televisación.