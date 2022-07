Se viene un gran encuentro al tratarse un duelo con historia que habita en el sector sur de este continente, donde la cuarta jornada del Grupo A por la Copa América Femenina presenta a Chile chocando contra Bolivia. El partido tendrá lugar este domingo 17 de julio, desde el Estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 17:00 horas de ambos países, agregado a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y DirecTV Go hacia Chile y Tigo Sports para Bolivia.

Comenzamos con la "Roja Femenina", quienes ya cumplieron con la fecha libre en la primera cita para luego caer 3-2 contra Paraguay e imponerse 2-1 frente a Ecuador. Intentando quedar lo mejor parada pensando en la última jornada, las comandadas por José Letelier van terceras sumando tres unidades, a tres del doble liderato de Colombia y Paraguay.

Pasamos a la parte de las "Guerreras", cuadro que contará con la libertad de acción cuando terminen este partido, aunque las caídas 6-1, 3-0 y 2-0 ante Ecuador, Colombia y Paraguay respectivamente las eliminaron de todo tipo de acción. Es decir que quienes tienen como entrenadora a la argentina Rosana Gómez ocupan la última colocación del grupo.

Cuando se cruzaron por última vez en la Copa América 2014, el 16 de septiembre se produjo la victoria 3-0 por tantos de Francisca Lara, Carla Guerrero y Daniela Zamora. La única vez que Bolivia ganó fue el 11 de abril de 2003, con la goleada 7-1 por el Hat-Trick de Maitté Zamorano, Deisy Moreno, Elisabeth Pérez, Shirley Pérez, María Teresa Urgel y el descuento de Angelina Gálvez.

Horario y TV por país:

Argentina: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 18.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go y Dexary

Brasil: 18.00 horas (Sin TV)

Chile: 17.00 horas por Canal 13, DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17.00 horas por Copa América YouTube

Bolivia: 17.00 horas por Tigo Sports

Venezuela: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 16.00 horas por SKY Sports