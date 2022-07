Nos metemos en las etapas más definitorias de un certamen de mujeres atrayente en el fútbol sudamericano, en este caso con Chile enfrentándose a Venezuela en el duelo del quinto y sexto puesto por la Copa América Femenina. Este mismo será el domingo 24 de julio desde el Estadio Centenario de Armenia a las 20:00 hora de ambos países, mas la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV GO hacia dichas naciones.

Iniciamos el recorrido con las "Trasandinas", quienes tienen el boleto garantizado como anfitrionas de los Juegos Panamericanos 2023, pero que de ganar se meterán en el repechaje para ir a su segundo Mundial consecutivo y de la historia. Quienes tienen a José Letelier como entrenador salieron terceras en el Grupo A luego de lograr dos victorias y el mismo número de caídas.

Pasamos a la parte "Vinotinto", un cuadro que también aseguró el pase hacia los Panamericanos ya que su rival organiza el certamen, aunque la victoria las meterá en la repesca de la Copa del Mundo Australia/Nueva Zelanda 2023, torneo nunca afrontado hasta ahora. Las lideradas por la italiana Pamela Conti cerraron el podio del Grupo B también sumando dos triunfos con similar en derrotas.

Chocaron entre sí en un amistoso el 28 de junio del presente año, con Venezuela triunfando 3-1 por el Hat-Trick de Oriana Altuve, que dieron vuelta la apertura previa de Francisca Lara. Chile no vence desde el 25 de noviembre del 2021, cuando lo hicieron en una exhibición por la mínima con gol de Yanara Aedo.

Chile vs. Venezuela: ¿Cuándo se enfrentarán por la Copa América Femenina?

El juego que protagonizarán Chile vs. Venezuela, por la determinación del quinto y sexto puesto de la Copa América Femenina, se realizará este domingo 24 de julio en el Estadio Centenario de Armenia.

Horario por países y canal de TV

Chile: 20.00 horas por Canal 13, DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 20.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, TLT, TLT Play y VC Sports

Argentina: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 20.00 horas por Tigo Sports

Brasil: 21.00 horas sin TV confirmada

Colombia: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 19.00 horas por SKY Sports

Paraguay: 20.00 horas sin TV confirmada

Perú: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Estados Unidos: 17.00 horas PT / 20.00 horas ET por Fox Sports 2 y ViX