Las emociones del Mundial Femenino Sub 17 con epicentro en India continúan y este sábado 15 de octubre, Francia y Tanzania se miden en duelo que corresponde a la segunda jornada del Grupo D.

La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para territorio sudamericano; en México VIX+ estará con las incidencias y en Estados Unidos, la pantalla de FUBO TV, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Soccer Plus serán los canales encargados de la transmisión del evento en dicho país.

La batalla entre ambos seleccionados nacionales se desarrollará en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru de la ciudad Margao, epicentro de este encuentro transcendental en el camino por la clasificación a los octavos de final.

Las europeas no comenzaron de la mejor manera su participación en el certamen y llegan tras igualar 1 a 1 ante el combinado de Canadá. Tanzania, por su lado, pretende recuperarse tras la goleada sufrida por Japón con un 4 a 0 en su contra.

+¿Cuándo se enfrentarán Francia y Tanzania por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este sábado 15 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 06.45 horas SIN TV

Brasil: 07.45 horas por SIN TV

Chile: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 05.45 horas por VIX+

Paraguay: 07.45 horas SIN TV

Perú: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 06.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 03.45 horas PT / 05.45 horas ET por FUBO TV, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Soccer Plus.