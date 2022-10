India es el epicentro de la disputa de la edición 2022 del Mundial Femenino Sub 17 y este sábado 15 de octubre, Japón recibe a su similar de Canadá en un cotejo que hace parte del Grupo D de la competencia.

El cruce será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO en territorio sudamericano, salvo Bolivia, Brasil y Paraguay; México tendrá la oportunidad de apreciar este evento con la señal de VIX; En Estados Unidos, por último, el cruce será televisado por FUBO TV y Telemundo Deportes En Vivo.

Las emociones de este vibrante emparejamiento tendrán lugar el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru de la linda ciudad de Margao.

Las asiáticas hicieron las labores de la mejor manera tras ganarle 4 a 0 a su similar de Tanzania en el debut en el certamen. Canadá, por su lado, empató 1 a 1 ante Francia y buscará el triunfo en este nuevo cotejo de la justa internacional.

+¿Cuándo se enfrentarán Japón y Canadá por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este sábado 15 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 10.15 horas SIN TV

Brasil: 11.15 horas por SIN TV

Chile: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 09.15 horas por VIX+

Paraguay: 11.15 horas SIN TV

Perú: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 10.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 07.15 horas PT / 10.15 horas ET por FUBO TV, Telemundo Deportes En Vivo