Luego de lo que fuera el Masters de Augusta, el Campeonato de la PGA y el US Open, se viene el cuarto y último torneo grande de golf como lo es el British Open 2022. El también conocido como The Open Championship es el major y competición más antigua del mencionado deporte, cuya disputa es en el Old Course de St. Andrews.

Dicha sede albergará la competición por trigésima vez en su historia, sabiendo que son 150 ediciones las que se llevaron a cabo desde 1860, resaltando que la última vez que lo albergó ocurrió en 2015, con el título levantado por parte de Zach Johnson. En un deporte ampliamente dominado por estadounidenses, hay que decir que el último campeón local fue Nick Faldo en 1990.

En lo que va del 2022, lo que hay que destacar es que Scottie Scheffler fue el campeón de Augusta, Justin Thomas se impuso en el PGA Championship, mientras que el británico Matt Fitzpatrick triunfó en el US Open. Pensando en The Open, cuando culmine la segunda ronda del día viernes, a partir de allí habrán 70 golfistas que van a pelear por ser campeón.

+British Open 2022: ¿Cuándo y dónde se juega The Open Championship?

La competición se pone en marcha el día jueves 14 de julio hasta el domingo 17. Dicho certamen tendrá lugar desde el Old Course de St. Andrews, el cual reside en Escocia, más precisamente en el condado de Fife, 16 kilómetros al sureste de la ciudad de Dundee y 50 km. al noreste de la ciudad de Edimburgo.

+British Open 2022: ¿Qué jugadores latinoamericanos participan?

Colombia: Sebastián Muñoz

Chile: Joaquín Niemann y Mito Pereira

Argentina: Emiliano Grillo y Jorge Fernández Valdés

Paraguay: Fabrizio Zanotti

México: Abraham Ancer

¿Por dónde mirar el British Open 2022 EN VIVO?

Latinoamérica: ESPN y Star+

Estados Unidos: FuboTV, Peacock, USA Network y NBC

España: Movistar+ Golf y Movistar+