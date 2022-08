Se viene un nuevo torneo que cautivará la atención de los amantes del tenis: el Masters 1000 de Cincinnati. Este se disputará desde el lunes 15, hasta el domingo 21 de agosto. A continuación, todos los detalles.

Preclasificados :

Daniil Medvedev Rafael Nadal Carlos Alcaraz Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Andrey Rublev Felix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz

Si Medvedev no avanza más alla de los cuartos de final y Nadal es campeón, el mallorquín volverá a ser el número uno del mundo.

Los argentinos Diego Schwartzman (vs. Alex Molcan), Francisco Cerúndolo (vs. Roberto Bautista Agut) y Sebastián Báez (vs. Taylor Fritz) son los únicos latinoamericanos en el cuadro principal. Mientras que Alex Zverev es baja por lesión y Novak Djokovic estará out por no vacunarse por el Coronavirus.

+¿Quién es el campeón defensor?

En 2021, en el torneo estadounidense, el campeón fue Alex Zverev, actual número dos del mundo: en la final, derrotó al ruso Andrey Rublev en la final.

+¿Cómo ver el Masters 1000 de Cincinnati EN VIVO?

Este certamen se puede ver, EN VIVO y EN DIRECTO, a través de las pantallas de ESPN y Star+.