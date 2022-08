Corea del Sur vs. Nigeria EN VIVO Y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 Femenino

Por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 Femenino, los combinados nacionales de Corea del Sur y Nigeria se miden en un duelo que se disputará este domingo 14 de agosto. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, ViX+, FIFA+, Fox Soccer Plus, Telemundo Deportes En Vivo.

El partido se desarrollará en el Estadio Antonio Moreira Soto. Corea del Sur planea recuperarse tras su tropiezo ante Canadá en el debut del torneo, entre tanto, Nigeria le ganó 1 a 0 a Francia y planea volver a sumar los tres puntos en disputa.

+Acá en esta nota podrás seguir el minuto a minuto de este partido

¿Cuándo se enfrentarán Corea del Sur y Nigeria por el Mundial Sub 20 Femenino?

El juego se realizará este domingo 14 de agosto en el Estadio Alejandro Moreira Soto.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 16.00 horas sin TV

Brasil: 17.00 horas por FIFA+

Chile: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia:15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 15.00 horas por ViX+

Paraguay: 16.00 horas SIN TV

Perú: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 13.00 horas PT / 16.00 horas ET por Fox Soccer Plus, Telemundo Deportes En Vivo