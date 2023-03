Croacia vs. Gales EN VIVO - Eliminatorias para la Eurocopa 2024: Alineaciones, dónde verlo, árbitro y minuto a minuto

Continúa el certamen que busca a los clasificados para la Eurocopa 2024 a disputarse en Alemania, donde Croacia medirá fuerzas contra Gales en la jornada 1 del Grupo D por las Eliminatorias Europeas. El duelo tendrá lugar en el Estadio Poljud HOY, sábado 25 de marzo, con arbitraje de João Pinheiro (Portugal), con transmisión EN VIVO para Sudamérica en Star+ y de FuboTV hacia Estados Unidos.

Ambos formaron parte del Mundial de Qatar 2022, pero los rendimientos fueron completamente diferentes, donde los "Ajedrezados" que pudieron terminar en el tercer lugar disputando los siete encuentros. Mientras que del lado visitante, los "Dragones" no pudieron superar la fase de grupos en lo que fue el retorno a la segunda Copa del Mundo de su historia.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Croacia vs. Gales por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Croacia vs. Gales contará con la transmisión de Star+ para toda Sudamérica. Mientras que UEFA TV emitirá hacia España y en Estados Unidos lo darán FuboTV y ViX+.

Horarios y canales de TV

Argentina: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 16:45 horas por SporTV

Chile: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 12:45 horasPT y 15:45 horas ET sin TV, solo ONLINE

México: 13:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Alineaciones oficiales de Croacia y Gales

Croacia

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Gales

Danny Ward; Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Cabango; Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Neco Williams; Brennan Johnson y Kieffer Moore. DT: Robert Page.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Croacia vs. Gales

Así está la tabla de posiciones del Grupo D, previo al partido de los "Ajedrezados" y los "Dragones"