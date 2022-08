Se pone en marcha una nueva edición del campeonato español, donde uno de los duelos contará con Real Madrid enfrentándose al Almería en la primera jornada de La Liga de España. El mencionado tendrá lugar este domingo 14 de agosto desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Descubre de qué forma puedes ver el juego.

+Con mayoría de Real Madrid y Barcelona, los 15 jugadores más valiosos de LaLiga de España

Dentro de la parte local, hay que decir que los "Indálicos" vienen de cosechar el tercer ascenso de su historia a la máxima categoría del fútbol español, esto se produjo tras la obtención del título en la pasada temporada. El entrenador del equipo se denomina Joan Francesc Ferrer Sicilia, mejor conocido como Rubi, quien realizó siete incorporaciones con tan solo tres bajas.

+LaLiga: valor de mercado de los planteles

Nos metemos en la situación visitante, con un "Merengue" que tendrá que defender la chapa de campeón obtenido en La Liga, la Supercopa de España y la Champions League. Luego de una temporada más que positiva, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti vienen de conquistar la Supercopa de Europa tras superar a Eintracht Frankfurt 2-0.

+Carlo Ancelotti no para de romper récords con Real Madrid

+El último duelo entre Real Madrid y Almería

Almería vs. Real Madrid: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Almería vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 14 de agosto, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, por la jornada 1 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M50 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 2 (M54 O118) y LaLiga TV Bar