Estamos cada vez más cerca para disfrutar de un partido más que interesante al tratase del Clásico de España, el cual posee al Real Madrid como rival del Barcelona en la novena jornada por La Liga. Con sede de disputa en el Estadio Santiago Bernabéu y desde las 16:15 hora española, te invitamos a descubrir de qué forma podrár ver el encuentro.

Iniciamos con el cuadro local, donde el "Merengue" llega a este partido con una liviandad y es la aseguración de la clasificación a octavos de final de la Champions League, esto tras igualar en 1 ante Shakhtar Donetsk. A nivel liguero como también lo internacional, los liderados por el italiano Carlo Ancelotti se encuentran invictos además de líderes en cada ámbito.

Pasamos hacia la parte visitante, con unos "Culés" que entresemana casi se quedan eliminados de la Liga de Campeones nuevamente en fase de grupos, pero el empate en 2 ante Inter no deja más que la obligación de ganar los juegos que quedan. Mientras que la parte local los halla sin derrotas aunque con la misma cantidad de puntos que su rival de turno, por lo que los liderados por Xavi Hernández buscarán la redención.

Historial entre Real Madrid y Barcelona

Partidos: 250

Victorias de Real Madrid: 100

Victorias de Barcelona: 98

Empates: 52

+El último clásico liguero entre el Real y Barça

Real Madrid vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el Clásico español por LaLiga?

El partido Real Madrid vs. Barcelona se llevará a cabo este domingo 16 de octubre, en el Santiago Bernabéu, por la jornada 9 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 11:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 10:15 horas sin TV confirmada

Brasil: 11:15 horas por Star+

Chile: 11:15 horas porDirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 09:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 09:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

España: 16:45 horas por DAZN LaLiga (M53 O110), DAZN, M+ LaLiga UHD (M440 O111) y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: 07:15 horas PT y 10:15 horas ET por ESPN+

México: 09:15 horas por SKY Sports

Paraguay: 11:15 horas sin TV confirmada

Perú: 09:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 11:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 10:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO