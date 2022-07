Conoce la fecha, los horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el duelo entre Real Madrid vs. Juventus desde el Estadio Rose Bowl por un Amistoso.

Real Madrid vs. Juventus: ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo por un Amistoso?

Si bien no tendrá un valor oficial el duelo que efectúen entre sí, se trata de un choque más que interesante entre cuadros con mucha historia, siendo Real Madrid quien se enfrente a Juventus dentro de un Amistoso Internacional. El partido se desempeñará este sábado 30 de julio, desde el Estadio Rose Bowl en Los Ángeles. Descubre de qué manera puedes observar el juego.

Comenzamos con el cuadro "Merengue", quien se despedirá de Estados Unidos producto de los tres partidos de pretemporada a afrontar luego de una caída y empate acumulado. Hasta el momento, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti sumaron al alemán Antonio Rüdiger y el francés Aurélien Tchouaméni, aunque de bajas se marcharon Gareth Bale y Luka Jovic.

Pasamos a la parte de la "Vecchia Signora", cuadro que también le pondrá fin a la gira que realiza en suelo norteamericano, solo que hasta el momento es una victoria con una igualdad lo logrado. Quienes poseen a Massimiliano Allegri como entrenador incorporaron a Gleison Bremer, Ángel Di María y Paul Pogba, con las idas de Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Federico Bernardeschi y Paulo Dybala.

+El último amistoso entre Real Madrid y Juventus

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Juventus por un amistoso?

El amistoso Real Madrid vs. Juventus se llevará a cabo este sábado 30 de julio, en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Horario por país

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

México: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Panamá: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

España: 04:00 horas (domingo 31 de julio)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Juventus por un amistoso?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmitirán EN VIVO y ONLINE el juego en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

Blue To Go y SKY Sports: México y Centroamérica

Fox Sports 2, Fox Deportes y Univisión: Estados Unidos

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

Star+: Brasil

La 1 TVE, RTVE Play y Esport3: España