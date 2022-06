Alexander Volkov y Jairzinho Rozenstruik afrontarán un nuevo desafío en el mundo de las artes marciales mixtas cuando se enfrenten este sábado 4 de junio, en el UFC Apex de Las Vegas, en el marco del combate estelar del UFC Vegas 56. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver la pelea de peso pesado y el resto de los eventos de la nueva edición del UFC Fight Night.

Dentro de lo que será la nueva jornada, Volkov llega a la misma luego de perder contra el británico Tom Aspinall en la pelea que efectuó el 12 de marzo del presente año. En tanto que Rozenstruik tuvo como su más reciente combate la caída frente al estadounidense Curtis Blaydes, el cual se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2021.

Pero no solamente serán los que cierren la gran jornada, ya que habrán cinco peleas más para resaltar de forma predecesora. El inicio de los combates estelares tendrá a Ode Osbourne frente a Zarrukh Adashev en el combate de Peso mosca. Completan en el siguiente orden: Alonzo Menifield vs Askar Mozharov (Peso semipesado), Karine Silva vs Poliana Botelho (Peso mosca femenino), Michael Triziano vs Lucas Almeida (Peso pluma) y Dan Ige vs Movsar Evloev (Peso pluma).

+Luchadores del UFC Vegas 56 para resaltar

Cartelera completa del UFC Vegas 56

Cartelera estelar

Peso pesado: Alexander Volkov vs Jairzinho Rozenstruik

Peso pluma: Dan Ige vs Movsar Evloev

Peso pluma: Michael Triziano vs Lucas Almeida

Peso mosca femenino: Karine Silva vs Poliana Botelho

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs Askar Mozharov

Peso mosca: Ode Osbourne vs Zarrukh Adashev

Cartelera preliminar

Peso paja femenino: Felice Herrig vs Karolina Kowalkiewicz

Peso ligero: Joe Solecki vs. Alex Da Silva

Peso pluma: Dan Argueta vs. Damon Jackson

Peso mosca: Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adahsev

Peso ligero: Niklas Stolze vs. Benoit Saint Denis

Peso gallo: Johnny Muñoz vs. Tony Gavely

Peso mosca: Jeffrey Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

Peso welter: Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis

Peso mosca femenino: Erin Blanchfield vs. JJ Aldreich

¿Cuándo pelean Volkov vs. Rozenstruik por el UFC Fight Night?

El combate Volkov vs. Rozenstruik se llevará a cabo este sábado 28 de mayo, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 56 en el marco de la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET

España: 22:00 horas

Horario por país de las preliminares

Argentina: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas PT y 13:00 horas ET

España: 19:00 horas

¿Cómo ver Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik por el UFC Fight Night?

A continuación, conoce qué canales de TV transmiten EN VIVO y EN DIRECTO el evento.

Canal de TV por país o región

ESPN: Latinoamérica (excepto México y Chile)

Fox Sports: México, Chile y Argentina (solo preliminares)

Star+: Latinoamérica

ESPN+: Estados Unidos

Eurosport 2 y Eurosport App: España

UFC Fight Pass: Internacional