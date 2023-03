Estamos prontos al partido que Curazao tendrá frente a Canadá en lo que refiere a la jornada 5 del Grupo C de la Liga A por la Liga de Naciones de la Concacaf 2023.

Curazao vs. Canadá EN VIVO: Liga de Naciones de la Concacaf 2023: Árbitro, dónde verlo y minuto a minuto

Nos metemos en uno de los duelos a resaltar que posee la quinta jornada en el Grupo A3 por la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, donde Canadá visitará al Curazao HOY, sábado 25 de marzo. El duelo tiene sede desde el Estadio Ergilio Hato a partir de las 22:00 horas de ambos países con Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) de árbitro, además de que emitirá EN VIVO One Soccer en Canadá y FuboTV para Estados Unidos.

Los dos equipos llegan con tres unidades, por lo que de haber un ganador igualarán el liderato de Honduras, solo que la "Familia Azul" salvaría un descenso a Liga B siempre y cuando no sume su rival de turno en el último cotejo; de lo contrario medirá la diferencia de goles. Pero en la visita, los "Canucks" saben que no pueden tropezar luego de su retorno a los mundiales pese a quedar eliminado en fase de grupos, por lo que querrá llegar al último cotejo contra los hondureños con similar cantidad de puntos buscando el pase a Final Four.

¿Dónde VER en VIVO la transmisión de Curazao vs. Canadá por la Liga de Naciones de la Concacaf 2023?

Internet y TV donde transmitirán el partido

Curazao vs. Canadá se podrá mirar EN VIVO a través de One Soccer para suelo canadiense a las 22:00 horas de ambos países.

Horarios y canales de TV en otros países

Canadá : 22.00 horas por OneSoccer

: 22.00 horas por Curazao : 22:00 horas sin TV confirmada

: 22:00 horas sin TV confirmada México : 20.00 horas sin TV confirmada

: 20.00 horas sin TV confirmada Honduras : 20.00 horas sin TV confirmada

: 20.00 horas sin TV confirmada Guatemala : 20:00 horas sin TV confirmada

: 20:00 horas sin TV confirmada Costa Rica : 20:00 horas sin TV confirmada

: 20:00 horas sin TV confirmada El Salvador : 20.00 horas sin TV confirmada

: 20.00 horas sin TV confirmada Jamaica : 21:00 horas por Flow Sports

: 21:00 horas por Panamá : 21:00 horas por Flow Sports

: 21:00 horas por Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET por FuboTV y TUDN

Sigue el MINUTO a MINUTO de Curazao vs. Canadá

Así está la tabla de posiciones del Grupo A3 en la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, previo al partido de la "Familia Azul" y "Les rouges"