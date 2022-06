Por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Deportivo Táchira se mide ante Santos en un juego que se disputará este miércoles 29 de junio. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, TIGO SPORTS, TIGO SPORTS 2, FANATIZ y BEIN SPORTS.

El encuentro se realizará en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 20 de abril del 2011e n un partido que terminó 3 a 1 a favor del conjunto brasilero.

Los venezolanos quieren hacer un buen partido luego de su participación en la Copa Libertadores de América. Santos, por su lado, se entrenó con la idea de marcar las diferencias en el primer partido para así cerrar la serie en su estadio robándose un buen resultado del primer cotejo.

¿Cuándo se enfrentarán Deportivo Táchira y Santos por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará este miércoles 29 de junio en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Horario por países

Argentina: 21:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV

Bolivia: 20:30 horas por TIGO SPORTS 2

Chile: 20:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Colombia: 19:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Ecuador: 19:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

México: 19:30 horas SIN TV

Perú: 19:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Paraguay: 20:30 horas por TIGO SPORTS

Uruguay: 21:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Venezuela: 20:30 horas por DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 17:30 horas PT y 20:30 horas ET por FANATIZ y BEINSPORTS